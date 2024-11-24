деревня Горка, Язвинская волость, Гдовский уезд (на 1913) — Familio

Горка

Язвинская волость, Гдовский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
По жалобе крестьян д. Горки, Язвинской волости, Гдовского уезда на постановление уездного съезда. 1896–1898 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пе Показать все
О перечислении крестьянина с. Горки Язвинской волости Гдовского уезда А. Васильева в крестьяне с. Тербачево. 1901 г. // Центральный государственный исторический архив Сан Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Гдовский уезд
1243Горка, д. вл.при р. Стягле.33383237

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Гдовский уезд, Язвинская волость
Горка д.354 стан35154 участок15почтовое отделение Чернево.

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