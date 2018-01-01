железнодорожная станция Туфаново, Грязовецкий район, Вологодская область (на 2018) — Familio

Туфаново

Грязовецкий район, Вологодская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
железнодорожная станция
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Грязовецкий район, Комьянский сельсовет
Туфаново 1893разъездЗимнее: 4 км. Летнее: —.Зимнее: 25 км. Летнее: —.Зимнее: 27 км. Летнее: —.1319

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Грязовецкий район
35378Туфановож.-д.ст.(нп)59°04'с.ш.40°19'в.д.O-37-033

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