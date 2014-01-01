хутор Высоконские Дворы, хутор Высоконские Дворы, Медвенский муниципальный район, Курская область (на 2019) — Familio

Высоконские Дворы

Медвенский муниципальный район, Курская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курская область, Медвенский район
617250Высоконские Дворыхутор51°29'36°04'M-37-013

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Чат по генеалогии Курской области

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Медвенский муниципальный район, Сельское поселение Панинский сельсовет
38624444106х Высоконские Дворыхутор

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Курский уезд
20Высоконский Выселок, д. каз.при рч. Верхней Млодати.281541519
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