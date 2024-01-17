выселок Нечаевка, выселок Нечаевка, Гусихинская волость, Спасский уезд (на 1914) — Familio

Нечаевка

Гусихинская волость, Спасский уезд (на 1914)

Статус
не существует
Тип
выселок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Спасский уезд, Гусихинская волость
Нечаевка, Гусихинскойрусские178

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Спасский уезд
1694Нечаевка, выс. вл.при оз. Черном.27772834
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