имение Доньки, имение Доньки, Городокская волость, Вилейский уезд (на 1905) — Familio

Доньки

Городокская волость, Вилейский уезд (на 1905)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
имение
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Вилейский уезд, Городокская волость
Доньки, им. (Норемской), жит. 17 (10 м. 7 ж.), дес. 182, у. гор. 46 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 25 в., ст. ж. д. Алехновичи в. в.
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