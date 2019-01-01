село Малое Боброво, село Малое Боброво, Дмитровский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Малое Боброво

Дмитровский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Дмитровский уезд, Мало-Бобровская волость
352. М. Боброва, село бывшее владельческое, при речке Бобровце, дворов 105, жителей 1005, волостное правление (уездный город в 7 верстах), церковь православная, школа. В Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Дмитровский район
63282Малое Бобровосело52°25'с.ш.35°12'в.д.N-36-131

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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Дмитровский муниципальный район, Малобобровское сельское поселение
54612422101с Малое Бобровосело

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Дмитровский уезд, Круглинская волость
М.-Боброво (село)8Город Дмитровск

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Дмитровский уезд
1187Боброво малое, с. вл.при рч. Бобровице.6932478481Церковь православная 1. Мельница. Маслобоень 25.
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