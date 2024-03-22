деревня Старый Пажман, деревня Старый Пажман, Кезский муниципальный район, Удмуртская Республика (на 2019) — Familio

Старый Пажман

Кезский муниципальный район, Удмуртская Республика (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Удмуртская Республика, Кезский район
716579Старый Пажмандеревня58°01'00"53°31'00"O-39-072

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Чат по генеалогии Удмуртской Республики

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Удмуртская Республика, Кезский муниципальный район, Большеолыпское сельское поселение
94624415121д Старый Пажмандеревня

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Глазовский уезд
3274Пажманской (Пажман-починка), поч. каз.при безымянном ключе.8546159798
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