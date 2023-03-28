село Братьковичи, село Братьковичи, Чериковский уезд, Могилевская губерния (на 1913) — Familio

Братьковичи

Чериковский уезд, Могилевская губерния (на 1913)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Чериковский уезд, Братьковичская волость
559. Братьковичи, село бывшее владельческое, при речке Кривели, дворов 39, жителей 285, волостное правление, церковь православная, школа, больница, водяная мельница, пост Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Могилевская губерния, Чериковский уезд, Братьковичская волость
село Братьковичи

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Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Чериковский уезд, Братьковичская волость
1Село Братьковичи, в нем Братьковичское вол. правл. военно-грунтовойоз. ДеряжняБратькович. с. о. 72246273Братькович. пр. 12040
23Окол. Братьковичивоенно-грунтовойоз. Деряжнядв. мещ. кр., пр. 30120102Братькович. пр. 12040
46Фол. Братьковичивоенно-грунтовойруч. Кривельдв. З. де-Спиллер, кат. 11Блудимль. р.-кат. 12141
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