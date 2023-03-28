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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
559. Братьковичи, село бывшее владельческое, при речке Кривели, дворов 39, жителей 285, волостное правление, церковь православная, школа, больница, водяная мельница, пост Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Братьковичи
Местные сообщества
Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
1Село Братьковичи, в нем Братьковичское вол. правл. военно-грунтовойоз. ДеряжняБратькович. с. о. 72246273Братькович. пр. 12040
23Окол. Братьковичивоенно-грунтовойоз. Деряжнядв. мещ. кр., пр. 30120102Братькович. пр. 12040
46Фол. Братьковичивоенно-грунтовойруч. Кривельдв. З. де-Спиллер, кат. 1—1Блудимль. р.-кат. 12141