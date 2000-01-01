деревня Верхний Кумор, деревня Верхний Кумор, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Верхний Кумор

Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Кукморский район
142184Верхний Кумордеревня56°10'50°46'O-39-138

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Находки

Где упоминается данное место
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Кукморский муниципальный район, Среднекуморское сельское поселение
92633476106д Верхний Кумордеревня

Список населённых мест Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Мамадышский уезд, Старо-Юмьинская волость
Кумарбаш, Ст.-Юмьинскойсм. Кумор Верхний.
Кумор Верхний, Ст.-Юмьинскойвотяки581

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Мамадышский уезд
1176Верхние Куморы, д. каз.при рч. Куморке.70871237254

Татарская энциклопедия

Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
Верхний КуморВерхний КуморТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2002. – Т. 1: А–В. – 672 с.
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