деревня Ипатово, деревня Ипатово, Оханский уезд, Пермская губерния (на 1909) — Familio

Ипатово

Оханский уезд, Пермская губерния (на 1909)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
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Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Оханский уезд, Спешковская волость
40) дер. Ипатова, при ключеИпатовское общество337083Бывшие помещичьиПравославные и старообрядцыРусские749

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Оханский уезд
4587Ипатова, дер.при безымянном ключе.7347275056
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