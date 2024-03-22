деревня Кокуйская, деревня Кокуйская, Пинчугская волость, Енисейский уезд (на 1911) — Familio

Кокуйская

Пинчугская волость, Енисейский уезд (на 1911)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Енисейский уезд, Пинчугская волость
642Кокуй, д., на р. Ангаре; хлеб.-з. маг.166154184

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Енисейская губерния, Енисейский округ
446Кокуйская, д. каз.при р. Ангаре и рч. Кокуе.23737114041
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