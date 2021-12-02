село Екатерининское, село Екатерининское, Куркинский муниципальный район, Тульская область (на 2019) — Familio

Екатерининское

Куркинский муниципальный район, Тульская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тульская губерния, Епифанский уезд, Никитская волость
459. Екатерининское, село бывшее владельческое, при реке Доне, дворов 68, жителей 434, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тульская область, Куркинский район
8238Екатерининскоесело53°34'с.ш.38°53'в.д.N-37-090

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Находки

Где упоминается данное место
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Дело о выкупе крестьянского надела из имения помещицы Марии Ивановны Бегичевой обществом временнообязанных крестьян с. Екатерининского Никитской вол. Епифанского у. 1883– Показать все
Дело об отказе солдатке Анне Евстратовой дочери Курочкиной с. Екатерининское Никитской волости Епифанского у. в возвращении из рекрутов мужа Петра Николаева сына Курочкин Показать все

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тульская область, Куркинский муниципальный район, Михайловское сельское поселение
70630425256с Екатерининскоесело

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Епифанский уезд
1786Екатерининское, с. вл.при р. Доне.362552253270Церковь православная 1.
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