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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
459. Екатерининское, село бывшее владельческое, при реке Доне, дворов 68, жителей 434, церковь православная
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
8238Екатерининскоесело53°34'с.ш.38°53'в.д.N-37-090
Местные сообщества
Находки
Где упоминается данное место
Дело о выкупе крестьянского надела из имения помещицы Марии Ивановны Бегичевой обществом временнообязанных крестьян с. Екатерининского Никитской вол. Епифанского у. 1883– Показать все
Дело об отказе солдатке Анне Евстратовой дочери Курочкиной с. Екатерининское Никитской волости Епифанского у. в возвращении из рекрутов мужа Петра Николаева сына Курочкин Показать все
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
70630425256с Екатерининскоесело
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1786Екатерининское, с. вл.при р. Доне.362552253270Церковь православная 1.