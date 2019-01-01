деревня Тебеняки, деревня Тебеняки, Суксунский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Тебеняки

Суксунский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Агафоновская волость
964. Тебенякова, деревня бывшая государственная, при реке Сылве, дворов 66, жителей 396, школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Суксунский район
347309Тебенякидеревня57°03'00"57°44'00"O-40-104

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Чат по генеалогии Пермского края

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Суксунский муниципальный район, Поедугинское сельское поселение
57651422131д Тебенякидеревня

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Агафоновская волость
12) д. Тебенякова, на р. Сылве, шк., библ., распл.Тебеняковское общество98212171Бывшие государственныеЯзычникиЧеремисы552

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Красноуфимский уезд
3210Тебенякова, дер.при р. Сылве.593883181220
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