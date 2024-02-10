село Белоречица, село Белоречица, Чернігівська область (на 2018) — Familio

Белоречица

Чернігівська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Прилукский уезд, Гнилицкая волость
885. Вейзбаховка, местечко бывшее владельческое, дворов 264, жителей 1684, церковь православная, школа, питейный дом, 2 лавки, 2 ярмарки, кзн., 22 ветрянные мельницы, 4 м Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Чернігівська область
А-29416Білорічицяселоцентр сільської радир-н Прилуцькийсільрада Білорічицька

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Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Прилукский уезд, Гнилицкая волость
4.0Вейсбаховка местечкоВейсбаховское крестьян собственников7303563186628789131791

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Прилукский уезд
3640Вейзбаховка, мест. вл.при колодце.3015257668727Церковь православная 1. Ярмарок 2. Завод 1.
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