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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
885. Вейзбаховка, местечко бывшее владельческое, дворов 264, жителей 1684, церковь православная, школа, питейный дом, 2 лавки, 2 ярмарки, кзн., 22 ветрянные мельницы, 4 м Показать все
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-29416Білорічицяселоцентр сільської радир-н Прилуцькийсільрада Білорічицька
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Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
4.0Вейсбаховка местечкоВейсбаховское крестьян собственников730356318—6628789131791
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3640Вейзбаховка, мест. вл.при колодце.3015257668727Церковь православная 1. Ярмарок 2. Завод 1.