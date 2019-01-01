деревня Ивановское, деревня Ивановское, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Ивановское

Брейтовский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Брейтовский район
385818Ивановскоедеревня58°11'с.ш.37°58'в.д.O-37-064

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Находки

Где упоминается данное место
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Межевое описание крестьянских дач пустоши Ивановское Воскресенской волости Мологского уезда. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 642. Опись 1. Дело 19819.
Сведения об имении графа А. И. Мусина-Пушкина в с. Ивановском Леонтьевской волости. 1887 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Рыбинске. Фонд 207. Опись 1. Дело 93.
Сведения об имении графа А. И. Мусина-Пушкина в с. Ивановском Леонтьевской волости. 1897–1898 гг. // Гос. архив Ярославской области в г. Рыбинске. Фонд 207. Опись 1. Дело Показать все

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Брейтовский муниципальный район, Гореловское сельское поселение
78609422196д Ивановскоедеревня

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Моложский уезд
3135Ивановское (Жущиково), с. вл.при рч. Кудаше.39305710Церковь православная 1. Больница.

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Мологский уезд, Леонтьевская волость
пг. Ивановский5452Ивановский приход
училище Ивановское5553
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