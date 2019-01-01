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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
385818Ивановскоедеревня58°11'с.ш.37°58'в.д.O-37-064
Местные сообщества
Находки
Где упоминается данное место
Межевое описание крестьянских дач пустоши Ивановское Воскресенской волости Мологского уезда. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 642. Опись 1. Дело 19819.
Сведения об имении графа А. И. Мусина-Пушкина в с. Ивановском Леонтьевской волости. 1887 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Рыбинске. Фонд 207. Опись 1. Дело 93.
Сведения об имении графа А. И. Мусина-Пушкина в с. Ивановском Леонтьевской волости. 1897–1898 гг. // Гос. архив Ярославской области в г. Рыбинске. Фонд 207. Опись 1. Дело Показать все
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78609422196д Ивановскоедеревня
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3135Ивановское (Жущиково), с. вл.при рч. Кудаше.39305710Церковь православная 1. Больница.
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
пг. Ивановский5452——Ивановский приход
училище Ивановское5553——