посёлок Молодёжное, посёлок Молодёжное, Курортный район, город федерального значения Санкт-Петербург (на 2018) — Familio

Молодёжное

Курортный район, город федерального значения Санкт-Петербург (на 2018)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
город федерального значения Санкт-Петербург, Курортный район
213453Молодёжнаяостанов. пункт60°12.1'с.ш.29°30.5'в.д.P-35-144

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