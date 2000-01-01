деревня Снетиново, деревня Снетиново, Савинская волость, Романово-Борисоглебский уезд (на 1901) — Familio

Снетиново

Савинская волость, Романово-Борисоглебский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Дело о выкупе земли по дер. Красный Холм (Кузовлево) Хопылевской волости и дер. Снетиново Савинской волости Романов-Борисоглебского уезда крестьянами временнообязанными п Показать все
Дело о выкупе земли по дер. Снетиново Савинской волости Романов-Борисоглебского уезда крестьянами временнообязанными помещице Екатерине Павловне Скрипицыной. 1879–1880 гг Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Романово-Борисоглебский уезд
6528Снетиново, д. вл.при колодцах.151792523

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Романово-Борисоглебский уезд, Савинская волость
д. СнетиновоIV. Соколовское общество414811Савинский приход Чирковский приход
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