посёлок Меркуловка, посёлок Меркуловка, Дмитриевский муниципальный район, Курская область (на 2019) — Familio

Меркуловка

Дмитриевский муниципальный район, Курская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Курская губерния, Дмитриевский уезд, Фатеевская волость
356. Меркуловка, село бывшее владельческое, при речке Харасее, дворов 73, жителей 488, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курская область, Дмитриевский район
51036Меркуловкапосёлок52°08'34°53'N-36-142

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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Дмитриевский муниципальный район, Сельское поселение Поповкинский сельсовет
38608444211п Меркуловкапоселок

Список населённых мест Курской губернии 1892 года

НазваниеОт уездного городаМужчинЖенщинУчастки
Дмитриевский уезд, Фатеевская волость
Меркуловка село14270285Земского начальника: 1. Судебного следователя: 1. Полицейского урядника: 2. Призывной по отправлению воинской повинности: 1. Военно-конский: Фат.

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Дмитриевский уезд
727Меркуловка, с. вл.при рч. Харасейке.121264344322Церковь православная 1.
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