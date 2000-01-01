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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Могилевская губерния, Мстиславский уезд
С. Городище с дер.6Ад. и Луиз. Стаховские2641079
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
330. Городище, село бывшее владельческое, при озере Городищенском, дворов 16, жителей 131, церковь православная, 2 водяные мельницы
Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
11Дер. Городищепроселкереч. и пруде ЯсеневкеГородищан. с. о. 216175Юрковщинского прав. 11218
46Им. Городищепроселочнойр. Сожкупцу Ашитко, прав. 134Пирянского пр. 12318
51Село Городищепроселочнойпрудепричту Карниловской церкви———Карниловского прав. 12318
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
176182Городищедеревня54°04'00"32°00'00"N-36-065
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
66652425101д Городищедеревня