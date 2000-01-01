деревня Городище, деревня Городище, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Городище

Хиславичский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Смоленской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Могилевская губерния, Мстиславский уезд
С. Городище с дер.6Ад. и Луиз. Стаховские2641079

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Мстиславльский уезд, Соинская волость
330. Городище, село бывшее владельческое, при озере Городищенском, дворов 16, жителей 131, церковь православная, 2 водяные мельницы

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Мстиславский уезд, Пирянская волость
11Дер. Городищепроселкереч. и пруде ЯсеневкеГородищан. с. о. 216175Юрковщинского прав. 11218
Мстиславский уезд, Соинская волость
46Им. Городищепроселочнойр. Сожкупцу Ашитко, прав. 134Пирянского пр. 12318
51Село Городищепроселочнойпрудепричту Карниловской церквиКарниловского прав. 12318

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Хиславичский район
176182Городищедеревня54°04'00"32°00'00"N-36-065

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Хиславичский муниципальный район, Городищенское сельское поселение
66652425101д Городищедеревня
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