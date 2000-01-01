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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Об отводе участка надельной земли крестьянам д. Леготково Солецкой волости Новоладожского у. И. Никитину и Д. Копейкину. 1914–1916 гг. // Центральный государственный исто Показать все
О выдаче ссуды из землеустроительного кредита крестьянам деревни Леготково Солецкой волости. 1914–1917 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербу Показать все
О разверстании черезполосности надельной земли крестьян деревни Леготково Солецкой волости с владениями Левандовского. 1915–1917 гг. // Центральный государственный истори Показать все
По жалобе крестьян д. Леготково Солецкой волости на постановление уездной комиссии об утверждении проекта выдела надельной земли к одному месту крестьянам И. Никитину и Д Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3005Леготково, д. каз.при рч. Черной.7034335869Часовня православная.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
390. Леготкова, деревня бывшая государственная, при реке Черной, дворов 21, жителей 152, часовня, 2 лавки
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Легошково д.841 стан10105 участок13город Новая Ладога.