деревня Леготково, Солецкая волость, Новоладожский уезд (на 1913) — Familio

Леготково

Солецкая волость, Новоладожский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Об отводе участка надельной земли крестьянам д. Леготково Солецкой волости Новоладожского у. И. Никитину и Д. Копейкину. 1914–1916 гг. // Центральный государственный исто Показать все
О выдаче ссуды из землеустроительного кредита крестьянам деревни Леготково Солецкой волости. 1914–1917 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербу Показать все
О разверстании черезполосности надельной земли крестьян деревни Леготково Солецкой волости с владениями Левандовского. 1915–1917 гг. // Центральный государственный истори Показать все
По жалобе крестьян д. Леготково Солецкой волости на постановление уездной комиссии об утверждении проекта выдела надельной земли к одному месту крестьянам И. Никитину и Д Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Новоладожский уезд
3005Леготково, д. каз.при рч. Черной.7034335869Часовня православная.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Новоладожский уезд, Солецкая волость
390. Леготкова, деревня бывшая государственная, при реке Черной, дворов 21, жителей 152, часовня, 2 лавки

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Новоладожский уезд, Солецкая волость
Легошково д.841 стан10105 участок13город Новая Ладога.

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