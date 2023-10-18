деревня Болдырево, деревня Болдырево, Алексейцевская волость, Романово-Борисоглебский уезд (на 1901) — Familio

Болдырево

Алексейцевская волость, Романово-Борисоглебский уезд (на 1901)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьян дер. Болдырево Алексейцевской волости Романов-Борисоглебского уезда Степана и Владимира Матвеевых о неправильных действиях опекуна Остолопова при Показать все
Дело по жалобе крестьянина дер. Болдырево Алексейцевской волости Романов-Борисоглебского уезда Василия Степанова о продаже его имущества за недоимку сына. 1888–1891 гг. / Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Романово-Борисоглебский уезд
6950Булдырево, д. вл.при р. Пахне.3536193844

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Романово-Борисоглебский уезд, Алексейцевская волость
д. БолдыревоVI. Пасынковское общество[в списке удаленных селений]5113Димитриевский в Игрищах приход
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