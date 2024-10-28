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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1509Криволучье (Суровка), с. удел.при р. Большом Иргизе.5515270832909Церковь единоверческая 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
919. Криволучье (Сура), село бывшее удельное, при реке Большом Иргизе, дворов 212, жителей 1964, волостное правление (уездный город 55 в), церковь православная, 2 лавки, Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Крнволучье19811440671502343034956925[...]
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
С. Криволучье. Б. удел. Рус. Раскол. Единовер. и прав.4369Р. Б. Иргиз22350—58013741428
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
43920Криволучье-Сурасело51°51'с.ш.48°05'в.д.M-39-001
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
63607415116с Криволучье-Сурасело