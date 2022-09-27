хутор Гентово, Миорский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Гентово

Миорский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Дисненский уезд, Миорская волость
Гентово, д., оз. Говцы, жит. 54 (27 м. 27 ж.), дес. 68, у. гор. 44 в., вол. пр. 17 в., ст. кв. 28 в., ст. ж. д. Бальбиново 40 в.

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Миорский район, Перебродский сельсовет
х. Гентово12

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