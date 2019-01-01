село Львовская Варежка, село Львовская Варежка, Каменский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Львовская Варежка

Каменский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Нижнеломовский уезд
1392Рождественская Варишка (Львовская), д. вл.при руч. Варишке.341940200192Завод винокуренный.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Нижне-Ломовский уезд, Покровско-Варженская волость
796. Львовская Варижка (Рожественская Варижка), деревня бывшая владельческая, при речке Варижке, дворов 65, жителей 428, школа, винокуренный завод

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Каменский район
693413Львовская Варежкасело53°14'43°42'N-38-100

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Каменский муниципальный район, Сельское поселение Кобылкинский сельсовет
56629431106с Львовская Варежкасело
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