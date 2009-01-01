деревня Новая Иолча, Брагинский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Новая Иолча

Брагинский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Речицкий уезд, Иолчанская волость
719. Новая Иолча, деревня бывшая владельческая, при реке Днепре, дворов 44, жителей 333, волостное правление, школа. В 2 верстах — усадьба Iолча, винокуренный завод, пато Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Минская губерния, Речицкий уезд, Иолчанская волость
деревня Новая-Толча166116366368192479245849377

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Речицкий уезд, Иолчанская волость
Иолча Новая, деревня549791459135

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Брагинский район, Новоиолченский сельсовет
д Новая Иолча86

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Брагинский район, Новоиолченский сельсовет
д. Новая Иолча84

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