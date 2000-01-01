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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
По жалобе крестьянина д. Лаптева, Лудонской волости, Лужского уезда, Г. Богданова по делу о земле. 1892–1893 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-П Показать все
О выселении К. Степановой из дома Ф. Никифорова в д. Лаптево Лудонской волости Лужского у. 1908–1911 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербург Показать все
О разверстании надельной земли крестьянам дер. Лаптево Лудонской волости Лужского у. 1913–1916 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фон Показать все
О разверстании на отрубные участки надельной земли общества крестьян д. Лаптево Лудонской волости Лужского у. 1912–1916 гг. // Центральный государственный исторический ар Показать все
Земельные планы Лудонской волости дер. Лаптевой. 1914 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 262. Опись 101. Дело 486.
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2474Лаптево, д. вл.при колодцах.7727154741
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Санкт-Петербургская губерния, Лужский уезд
Д. Лаптево31Аничков59—18
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Лаптево д.863 стан15257 участок37станция Струги-Белая, Северо-Западной железной дороги