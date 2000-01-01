деревня Лаптево, деревня Лаптево, Лудонская волость, Лужский уезд (на 1913) — Familio

Лаптево

Лудонская волость, Лужский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
По жалобе крестьянина д. Лаптева, Лудонской волости, Лужского уезда, Г. Богданова по делу о земле. 1892–1893 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-П Показать все
О выселении К. Степановой из дома Ф. Никифорова в д. Лаптево Лудонской волости Лужского у. 1908–1911 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербург Показать все
О разверстании надельной земли крестьянам дер. Лаптево Лудонской волости Лужского у. 1913–1916 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фон Показать все
О разверстании на отрубные участки надельной земли общества крестьян д. Лаптево Лудонской волости Лужского у. 1912–1916 гг. // Центральный государственный исторический ар Показать все
Земельные планы Лудонской волости дер. Лаптевой. 1914 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 262. Опись 101. Дело 486.
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Лужский уезд
2474Лаптево, д. вл.при колодцах.7727154741

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Санкт-Петербургская губерния, Лужский уезд
Д. Лаптево31Аничков5918

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Лужский уезд, Лудонская волость
Лаптево д.863 стан15257 участок37станция Струги-Белая, Северо-Западной железной дороги
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