село Федоровка, село Федоровка, Полтавська область (на 2018) — Familio

Федоровка

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
О покушении на убийство 25 мая 1909 г. в селе Федоровке Карловской волости Константиноградского уезда конторщика Федоровского управления Карловской экономии герцогов Макл Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Константиноградский уезд
2216Федоровка, с. вл.при рч. Орчике.257317999910Церковь православная 1. Ярмарок 3.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Константиноградский уезд, Федоровская волость
426. Федоровка, село бывшее владельческое, при речке Орчике, дворов 454, жителей 2318, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь православная, школа, бога Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Константиноградский уезд, Карловская волость
3.0Федоровка селоФедоровское725552430873151116093120

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-18258Федорівкаселоцентр сільської радир-н Карлівськийсільрада Федорівська
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