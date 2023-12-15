деревня Ряпусовский Погост, деревня Ряпусовский Погост, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область (на 2019) — Familio

Ряпусовский Погост

Плесецкий муниципальный район, Архангельская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Олонецкая губерния, Каргопольский уезд, Кенозерская волость
310. Ряпусовская, деревня бывшая государственная, при озере Кенозере, дворов 36, жителей 244, волостное правление (уездный город в 77 верстах), 2 часовни, 2 кожевенных за Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Олонецкая губерния, Каргопольский уезд, Кенозерская волость
деревня Ряптусова

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Архангельская область, Плесецкий район
105747Ряпусовский Погостдеревня62°01'с.ш.38°16'в.д.P-37-065

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Находки

Где упоминается данное место
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Архангельская область, Плесецкий муниципальный район, Кенозерское сельское поселение
11650404186д Ряпусовский Погостдеревня

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Олонецкая губерния, Каргопольский уезд
1882Ряпусова (пос.: Майлахта и Сысова гора), д.при Кенозере.765236136137Часовень православных 2. Кожевенных заведений 3. Мельниц 2. Кузниц 2.
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