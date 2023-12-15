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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
310. Ряпусовская, деревня бывшая государственная, при озере Кенозере, дворов 36, жителей 244, волостное правление (уездный город в 77 верстах), 2 часовни, 2 кожевенных за Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
деревня Ряптусова
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
105747Ряпусовский Погостдеревня62°01'с.ш.38°16'в.д.P-37-065
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Где упоминается данное место
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
11650404186д Ряпусовский Погостдеревня
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1882Ряпусова (пос.: Майлахта и Сысова гора), д.при Кенозере.765236136137Часовень православных 2. Кожевенных заведений 3. Мельниц 2. Кузниц 2.