деревня Чермышева, деревня Чермышева, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния (на 1886) — Familio

Чермышева

Оренбургский уезд, Оренбургская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, Бушман-Суюк-Кара-Кипчатская волость
76. Чермышева, деревня бывшая государственная, при речке Мине, дворов 46, жителей 253, молитвенный дом

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Чат по генеалогии Республики Башкортостан

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд
301Чермышева, д. башк.при рч. Мине.1694742123120
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