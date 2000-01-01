село Веретенниково, село Веретенниково, Коротоякский уезд, Воронежская губерния (на 1886) — Familio

Веретенниково

Коротоякский уезд, Воронежская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Коротоякский уезд, Готовская волость
752. Веретенниково, село бывшее государственное, дворов 127, жителей 954, церковь православная

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Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Коротоякский уезд, Готовская волость
Веретенниково3233селоВеретен.1381001

Находки

Где упоминается данное место
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Дело по обвинению жит. с. Веретенникова Готовской волости Рыжих Тимофея Никитовича в труддезертирстве. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р622. Опись 1. Дело Показать все
Дело по обвинению жит. с. Веретинниково Готовской волости Аникеева Елисея Архиповича в неявке на поверочный учет. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. О Показать все
Дело по обвинению жит. с. Веретенниково Готовской волости Веретенникова Герасима Матвеевича в дезертирстве. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1 Показать все
Дело по обвинению жит. с. Веретенниково Готовской волости Серкина Игната Степ (ф)ановича в дезертирстве. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1. Д Показать все
Дело по обвинению жит. с. Веретенниково Готовской волости Стопычева Афанасия Михайловича в дезертирстве. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1. Д Показать все
Дело по обвинению жит. с. Веретенниково Готовской волости Стопычева Ивана Петровича в дезертирстве. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1. Дело 3 Показать все
Дело по обвинению жит. с. Веретенниково Готовской волости Стопычева Никиты Ефимовича в дезертирстве. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1. Дело Показать все
Дело по обвинению жит. с. Веретенниково Готовской волости Ярцева Трофима Антоновича в дезертирстве. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1. Дело 4 Показать все
Дело по обвинению жит. с. Веретенниково Готовской волости Серкина Павла Власовича и др. в неуплате продналога. 1922 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опис Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Коротоякский уезд
1876Веретенниково, с. каз.при колодцах.533593364416Церковь православная.
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