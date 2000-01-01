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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
752. Веретенниково, село бывшее государственное, дворов 127, жителей 954, церковь православная
Местные сообщества
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Веретенниково3233селоВеретен.1381001
Находки
Где упоминается данное место
Дело по обвинению жит. с. Веретенникова Готовской волости Рыжих Тимофея Никитовича в труддезертирстве. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р622. Опись 1. Дело Показать все
Дело по обвинению жит. с. Веретинниково Готовской волости Аникеева Елисея Архиповича в неявке на поверочный учет. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. О Показать все
Дело по обвинению жит. с. Веретенниково Готовской волости Веретенникова Герасима Матвеевича в дезертирстве. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1 Показать все
Дело по обвинению жит. с. Веретенниково Готовской волости Серкина Игната Степ (ф)ановича в дезертирстве. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1. Д Показать все
Дело по обвинению жит. с. Веретенниково Готовской волости Стопычева Афанасия Михайловича в дезертирстве. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1. Д Показать все
Дело по обвинению жит. с. Веретенниково Готовской волости Стопычева Ивана Петровича в дезертирстве. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1. Дело 3 Показать все
Дело по обвинению жит. с. Веретенниково Готовской волости Стопычева Никиты Ефимовича в дезертирстве. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1. Дело Показать все
Дело по обвинению жит. с. Веретенниково Готовской волости Ярцева Трофима Антоновича в дезертирстве. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1. Дело 4 Показать все
Дело по обвинению жит. с. Веретенниково Готовской волости Серкина Павла Власовича и др. в неуплате продналога. 1922 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опис Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1876Веретенниково, с. каз.при колодцах.533593364416Церковь православная.