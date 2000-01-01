деревня Юршишкес, деревня Юршишкес, Šalčininkų rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis (на 2020) — Familio

Юршишкес

Šalčininkų rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis (на 2020)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Литвы

Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Лидский уезд, Эйшишская волость
Юршишки, Д. р. Версока жит. 96 (48 м. (8 ж.), дес. 128, у. гор. 43 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 8 в., ст. ж. д. Ораны 10 в.
Юршишки, им., р. Версока, жит. 31 (15 м. 16 ж.), дес. 334, у. гор. 42 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 7 в., ст. ж. д. Бинякони 29 в.
Юршишки, ок., жит. 13 (7 м. 6 ж.), дес. 253, у. гор. 45 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 10 в., ст. ж. д. Бинякони 16 в.
Юршишки, ф. р. Версока, жит. 15 (6 м. 9 ж.), дес. 32, у. гор. 43 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 43 в., ст. ж. д. Ораны 25 в.

Список населённых пунктов Литвы на 2020 год

Gyvenvietė
Vilniaus apskritis, Šalčininkų rajono savivaldybė, Dainavos seniūnija
Juršiškių vs.
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