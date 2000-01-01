Населенное место

Юршишки, Д. р. Версока жит. 96 (48 м. (8 ж.), дес. 128, у. гор. 43 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 8 в., ст. ж. д. Ораны 10 в.

Юршишки, им., р. Версока, жит. 31 (15 м. 16 ж.), дес. 334, у. гор. 42 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 7 в., ст. ж. д. Бинякони 29 в.

Юршишки, ок., жит. 13 (7 м. 6 ж.), дес. 253, у. гор. 45 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 10 в., ст. ж. д. Бинякони 16 в.