деревня Малеева, деревня Малеева, Костровская волость, Рыльский уезд (на 1892) — Familio

Малеева

Костровская волость, Рыльский уезд (на 1892)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Курской губернии 1892 года

НазваниеОт уездного городаМужчинЖенщинУчастки
Рыльский уезд, Костровская волость
Малеева деревня123234Земского начальника: 5. Судебного следователя: 2. Полицейского урядника: 1. Призывной по отправлению воинской повинности: 1. Военно-конский: 5.

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Рыльский уезд
1991Малеева, д. каз. и вл.при р. Сейме.12984339
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