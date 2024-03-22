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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1067. Могала (Рожнева и Логинова), деревня бывшая владельческая, при реках Мезге и Кобяке, дворов 37, жителей 160, волостное правление (уездный город в 15 верстах). В ½ в Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
34640Мочаладеревня58°56'с.ш.36°15'в.д.O-37-037
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Где упоминается данное место
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19650416151д Мочаладеревня
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
25Мочала (Давидовское) (дер.)1-го стана, 2-го зем. уч.Мочальского2840891021911676земледелиелесные заработки —река Мезга. Хл. зап. маг, мелочная лавка, 2 постоялых двора, смежна с деревней Ганютихой.