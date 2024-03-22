деревня Мочала, деревня Мочала, Устюженский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Мочала

Устюженский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Устюжский уезд, Мезженская волость
1067. Могала (Рожнева и Логинова), деревня бывшая владельческая, при реках Мезге и Кобяке, дворов 37, жителей 160, волостное правление (уездный город в 15 верстах). В ½ в Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Устюженский район
34640Мочаладеревня58°56'с.ш.36°15'в.д.O-37-037

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Находки

Где упоминается данное место
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Устюженский муниципальный район, Мезженское сельское поселение
19650416151д Мочаладеревня

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Устюженский уезд, Мезженская волость
25Мочала (Давидовское) (дер.)1-го стана, 2-го зем. уч.Мочальского2840891021911676земледелиелесные заработки река Мезга. Хл. зап. маг, мелочная лавка, 2 постоялых двора, смежна с деревней Ганютихой.
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