село Гыда, село Гыда, Тазовский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ (на 2019) — Familio

Гыда

Тазовский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район
191071Гыдасело70°54'00"78°30'00"R-44-038

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский муниципальный район, Сельское поселение село Гыда
71923406101с Гыдасело
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