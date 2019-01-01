деревня Рахманово, деревня Рахманово, Вадский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Рахманово

Вадский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Арзамасский уезд, Ивашкинская волость
371. Рахманово, деревня бывшая владельческая, при речке Пьяне, дворов 37, жителей 218, 3 овч. м., 3 кузницы

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Вадский район
18821Рахмановодеревня55°29'44°21'N-38-017

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Чат по генеалогии Нижегородской области

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Вадский муниципальный район, Сельское поселение Лопатинский сельсовет
22614420121д Рахмановодеревня

Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года

НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
Арзамаский уезд, Ивашкинская волость
д. Рахманово31335158

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Арзамасский уезд
568Пантелеевская, (Рахманово), с. разновед.при р. Пьяне.3517268793
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