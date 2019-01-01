деревня Холяпино, деревня Холяпино, Одоевский муниципальный район, Тульская область (на 2019) — Familio

Холяпино

Одоевский муниципальный район, Тульская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тульская область, Одоевский район
389823Холяпинодеревня53°56'с.ш.36°56'в.д.N-37-074

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Находки

Где упоминается данное место
Подворные карточки крестьянских хозяйств д. Холяпино Ивицкой вол. Одоевского у. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 3671.
Дело о выкупе крестьянского надела из имения коллежской асессорши Александры Ивановны Егоровой крестьянами д. Холяпиной Казюлькинской вол. Одоевского у. 1883–1885 гг. // Показать все

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тульская область, Одоевский муниципальный район, Восточно-Одоевское сельское поселение
70636460401д Холяпинодеревня

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Одоевский уезд
3399Холяпина, д. вл. и клз.при р. Упе.18171410295
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