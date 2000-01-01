село Мельничное, село Мельничное, Якиманская волость, Шуйский уезд (на 1905) — Familio

Мельничное

Якиманская волость, Шуйский уезд (на 1905)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Шуйский уезд, Дроздовская волость
915. Мельничное, село бывшее владельческое, при речках Сехе и Мутовиловке, дворов 18, жителей 139, церковь православная

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Находки

Где упоминается данное место
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Владимирская губерния, Шуйский уезд
Села: Мельничное и Доронино. Сельцо Талицы с 7-ю деревнями25Никол. Шимоновский2721580

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Шуйский уезд, Якиманская волость
7094Мельничное село2543910429

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Шуйский уезд
5745Мельничное, с. вл.при рч. Сехе.33185654Церковь православная 1.
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