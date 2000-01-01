имение Мула, имение Мула, Войстомская волость, Свенцянский уезд (на 1905) — Familio

Мула

Войстомская волость, Свенцянский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
имение
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Свенцянский уезд, Войстомская волость
Мула, им. (Петкевичах жит. 9 (4 м. 5 ж.), дес. 412, у. гор. 64 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 10 в., ст. ж. д. Сморгонь 24 в.
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