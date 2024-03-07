деревня Куклеиха, деревня Куклеиха, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область (на 2019) — Familio

Куклеиха

Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Калужская область, Малоярославецкий район
66148Куклеихадеревня54°56'36°22'N-37-037

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Находки

Где упоминается данное место
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Калужская область, Малоярославецкий муниципальный район, Сельское поселение село Головтеево
29623452141д Куклеихадеревня

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Малоярославецкий уезд
1797Куклеиха, сц. вл.при пруде и колодце.912167279
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