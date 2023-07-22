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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о выкупе земли по дер. Ракшино Нажеровской волости Ростовского уезда крестьянами временнообязанными помещикам Якову Степановичу Колмогорову, Елизавете Ивановне Пазух Показать все
Дело об укреплении земли за крестьянином деревни Ракшино Нажеровской волости Николаем Денисовым Денисовым. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд 16. Опись Показать все
Дело по иску Ростовской уездной земской управы о взыскании с крестьянина деревни Ракшино Нажеровской волости Николая Ивановича Хопова. 1911 г. // Гос. архив Ярославской о Показать все
Дело по иску Ростовской уездной земской управы о взыскании с крестьянина деревни Ракшино Нажеровской волости Николая Федоровича Тютюкина. 1911 г. // Гос. архив Ярославско Показать все
Дело по иску Ростовской уездной земской управы о взыскании с крестьянина деревни Ракшино Нажеровской волости Михаила Арсентьевича Тютюкина. 1911 г. // Гос. архив Ярославс Показать все
Дело семейно-имущественного раздела граждан дер. Ракишино, Нажеровской волости И. Ф. Широтова с Ф. А. Широтовым. 1920 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Ф Показать все
Свидетельство. «Свидетельство священника Ростовского уезда села Сидорова, разрешающее брак Ростовского уезда (села Калитина) деревни Мирославки крестьянина Александра Афа Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7259Ракшино, д. вл.при протоке Худынне.503545142152
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. РакошиноVIII. Раношинское общество1121976—Сидоровский приход
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
4847Ракшинодеревня57°07'40°01'O-37-105
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
24609416206д Ракшинодеревня