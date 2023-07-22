деревня Ракшино, деревня Ракшино, Ильинский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Ракшино

Ильинский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ивановской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о выкупе земли по дер. Ракшино Нажеровской волости Ростовского уезда крестьянами временнообязанными помещикам Якову Степановичу Колмогорову, Елизавете Ивановне Пазух Показать все
Дело об укреплении земли за крестьянином деревни Ракшино Нажеровской волости Николаем Денисовым Денисовым. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд 16. Опись Показать все
Дело по иску Ростовской уездной земской управы о взыскании с крестьянина деревни Ракшино Нажеровской волости Николая Ивановича Хопова. 1911 г. // Гос. архив Ярославской о Показать все
Дело по иску Ростовской уездной земской управы о взыскании с крестьянина деревни Ракшино Нажеровской волости Николая Федоровича Тютюкина. 1911 г. // Гос. архив Ярославско Показать все
Дело по иску Ростовской уездной земской управы о взыскании с крестьянина деревни Ракшино Нажеровской волости Михаила Арсентьевича Тютюкина. 1911 г. // Гос. архив Ярославс Показать все
Дело семейно-имущественного раздела граждан дер. Ракишино, Нажеровской волости И. Ф. Широтова с Ф. А. Широтовым. 1920 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Ф Показать все
Свидетельство. «Свидетельство священника Ростовского уезда села Сидорова, разрешающее брак Ростовского уезда (села Калитина) деревни Мирославки крестьянина Александра Афа Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ростовский уезд
7259Ракшино, д. вл.при протоке Худынне.503545142152

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Ростовский уезд, Нажеровская волость
д. РакошиноVIII. Раношинское общество1121976Сидоровский приход

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Ильинский район
4847Ракшинодеревня57°07'40°01'O-37-105

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Ильинский муниципальный район, Ивашевское сельское поселение
24609416206д Ракшинодеревня
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