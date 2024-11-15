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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
143Дудкино, с. вл.при рч. Раке.22½2839180141Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
24. Дудкино, село бывшее владельческое, при речке Раке, дворов 60, жителей 4. 6, церковь православная, часовня
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Дудкина, при лесной пристани стор.6163—1—126261ВышгородъПерепр. через Оку на 2х паром., лес. склад, кузн.
Дудкино село6164близ р. Оки и Моск.-Каз. ж. д.8125027052026261ВышгородъЦерк.-пр. шк. смеш.
Дудкино усадьбы церковкого причта6165—4592626—Вышгородъ
В с. Дудкине церковкая сторожка6166—21326261ВышгородъЦерковь деревян
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
329712Дудкиносело54°31'с.ш.40°05'в.д.N-37-057
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61634412111с Дудкиносело