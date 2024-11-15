село Дудкино, Рязанский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Дудкино

Рязанский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Рязанской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Рязанский уезд
143Дудкино, с. вл.при рч. Раке.22½2839180141Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Болошневская волость
24. Дудкино, село бывшее владельческое, при речке Раке, дворов 60, жителей 4. 6, церковь православная, часовня

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Болошневская волость
Дудкина, при лесной пристани стор.61631126261ВышгородъПерепр. через Оку на 2х паром., лес. склад, кузн.
Дудкино село6164близ р. Оки и Моск.-Каз. ж. д.8125027052026261ВышгородъЦерк.-пр. шк. смеш.
Дудкино усадьбы церковкого причта61654592626Вышгородъ
В с. Дудкине церковкая сторожка616621326261ВышгородъЦерковь деревян

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Рязанский район
329712Дудкиносело54°31'с.ш.40°05'в.д.N-37-057

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Рязанский муниципальный район, Вышгородское сельское поселение
61634412111с Дудкиносело

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