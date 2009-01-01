деревня Любиж, Горецкий район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Любиж

Горецкий район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Горецкий уезд, Городищенская волость
212. Любиж, село бывшее владельческое, при реке Захотухе, дворов 65, жителей 436, церковь православная

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Горецкий уезд, Городищенская волость
17Село Любижпочт. трактереч. ДернеСельскому общ. 106353341Любижского пр. 5923

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Горецкий район, Овсянковский сельсовет
д Любиж97

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Горецкий район, Овсянковский сельсовет
д. Любиж72

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