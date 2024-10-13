местечко Ковжа, Белозерский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Ковжа

Белозерский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
местечко
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Белозерский уезд, Мегринская волость
339. Ковжо, село бывшее государственное, при реке Ковже, дворов 53, жителей 307, 2 церкви православных, 4., лавка

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Белозерский уезд, Мегринская волость
7Ковжа (с. с пог.)3-го стана, 3-го зем. уч.Ковжского7999205253458457+земледелиерыболовстворека Ковжа и озеро Белое.2 церкви, часовня, школа, 2 лавки

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Белозерский район
274167Ковжаместечко60°15'с.ш.37°18'в.д.P-37-135

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Белозерский муниципальный район, Куностьское сельское поселение
19610448106м Ковжаместечко

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