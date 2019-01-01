деревня Новоселицы, Боровичский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Новоселицы

Боровичский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Новгородской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Боровичский уезд, Новоселицкая волость
247. Новоселицы, деревня бывшая владельческая, при реке Быстрице, дворов 37, жителей 189, в. првл., часовня. В 8 верстах — мнстр. Свято-Духов.

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Новгородская губерния, Боровичский уезд, Новоселицкая волость
село Новоселицы381111983996128313015584617

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Боровичский уезд, Новоселицкая волость
59Новоселицы (дер.)1-го стана, 3-го зем. уч.Новоселицкого55711161442607+1земледелиеизвз.ручей Быстрица.Волостное правление, хлебо-запасный магазин, мел. лав , кузн.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Боровичский район
313665Новоселицыдеревня58°24'00"34°02'00"O-36-057

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Боровичский муниципальный район, Перёдское сельское поселение
49606443206д Новоселицыдеревня

Мы используем куки для улучшения работы сайта.