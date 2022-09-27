Населенное место

Санники, им. (Теребеиева), жит. 51 (28 м. 23 ж.), дес. 220, у. гор. 28 в., вол. пр. 2 в., ст. кв. 28 в., ст. ж. д. Березвечь 41 в.

Санники, 6. корч. (Теребенева), жит. 3 (2 м. 1 ж.), дес. 9, раз. см. предыдущ.