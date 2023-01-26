сельцо Корчагина, Раненбургский уезд, Рязанская губерния (на 1906) — Familio

Корчагина

Раненбургский уезд, Рязанская губерния (на 1906)

Статус
не существует
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Раненбургский уезд
2382Изаковка (Подъячие хутора), сц. вл.при пруде.193453434

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Раненбургский уезд, Головинщинская волость
Исаковка, Подъячевские выселки, Пиковы Рясы тож деревня4761при руч. вп. в Ягодную рясу12373572169Головинщино
Ивана и Григория Кеменевых Раненбургских купцов влад. усадьба4762при руч. вп. в Ягодную рясу617169Головинщино

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