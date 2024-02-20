деревня Паймурзино, деревня Паймурзино, Моргаушский район, Чувашская Республика (на 2018) — Familio

Паймурзино

Моргаушский район, Чувашская Республика (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Чувашская Республика, Моргаушский район
694356Паймурзинодеревня55°51'с.ш.46°40'в.д.N-38-010

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Ядринский уезд, Шуматовская волость
Паймурзина, Шуматовскойчуваши174

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Ядринский уезд
3511Паймурзин (Васлейкин), выс. каз.при ключе Челкасе.3422205450
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