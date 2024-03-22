деревня Аферово, деревня Аферово, Большесельский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Аферово

Большесельский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Большесельский район
385471Афероводеревня57°35'с.ш.38°54'в.д.O-37-090

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Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
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Дело о выкупе 1 надела Гебровой Екатериной Егоровной, крестьянкой д. Алферово Большесельской вол. Угличского у. 1892 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 120. Опись Показать все
Дело о зачете денег Дмитрию Андреевичу Смирнову, крестьянину дер. Аферово (Оферово) Большесельской волости Угличского уезда, внесенных в уплату капитального долга по выку Показать все
Дело о наследстве после умершего крестьянина угличского уезда Большесельской волости деревни Аферово П. Д. Смирнова. 1913 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 100. Показать все
Дело о неправильном распределении лесных участков крестьянами дер. Аферова Большесельской вол. 1883–1884 гг. // Гос. архив Ярославской области в г. Угличе. Фонд 11. Опись Показать все

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Большесельский муниципальный район, Большесельское сельское поселение
78603422346д Афероводеревня

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Угличский уезд
9326Оферово, д. вл.при р. Молокше.4222144963

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Угличский уезд, Большесельская волость
д. ОферовоI. Большесельское общество84481516Георгиевский в Юхти приход
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