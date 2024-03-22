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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
385471Афероводеревня57°35'с.ш.38°54'в.д.O-37-090
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Находки
Где упоминается данное место
Дело о выкупе 1 надела Гебровой Екатериной Егоровной, крестьянкой д. Алферово Большесельской вол. Угличского у. 1892 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 120. Опись Показать все
Дело о зачете денег Дмитрию Андреевичу Смирнову, крестьянину дер. Аферово (Оферово) Большесельской волости Угличского уезда, внесенных в уплату капитального долга по выку Показать все
Дело о наследстве после умершего крестьянина угличского уезда Большесельской волости деревни Аферово П. Д. Смирнова. 1913 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 100. Показать все
Дело о неправильном распределении лесных участков крестьянами дер. Аферова Большесельской вол. 1883–1884 гг. // Гос. архив Ярославской области в г. Угличе. Фонд 11. Опись Показать все
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78603422346д Афероводеревня
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9326Оферово, д. вл.при р. Молокше.4222144963
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. ОферовоI. Большесельское общество844815—16Георгиевский в Юхти приход