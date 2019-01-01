деревня Шилово, деревня Шилово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Шилово

Некрасовский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Даниловский уезд, Вятская волость
850. Шилово, деревня бывшая государственная, дворов 32, жителей 176, школа, красильный завод

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Некрасовский район
384392Шиловодеревня57°50'с.ш.40°17'в.д.O-37-081

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Находки

Где упоминается данное место
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Некрасовский муниципальный район, Сельское поселение Красный Профинтерн
78626444556д Шиловодеревня

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Даниловский уезд
1215Шилово, д. каз.при колодцах.4224791127

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Даниловский уезд, Вятская волость
д. ШиловоV. Общество № 3176735Шаховский приход
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