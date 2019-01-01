деревня Азнаево, деревня Азнаево, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Азнаево

Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, Азнаевская волость
1347. Бурангулова (Азнаева), деревня бывшая государственная, при речке Баргамуте, дворов 79, жителей 313, мечеть, школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Ишимбайский район
667411Азнаеводеревня53°24'00"56°22'00"N-40-089

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Находки

Где упоминается данное место
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Ишимбайский муниципальный район, Сельское поселение Иткуловский сельсовет
80631430116д Азнаеводеревня

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд
2644Бурангулова (Азнаева), деревня.при рч. Баргамуте.403575189201Б. — Мечеть 1. Училище. Мельниц водяных 2. Пчеловодство, делание колес, ободьев, саней.
2645Бурангулова, деревня.при рч. Баргамуте.4035328867Б. — Мельниц водяных 3. Пчеловодство, лесной промысел.

Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Стерлитамакский уезд, Азнаевская волость
7Бурагулова (Азнаева), д. при р. Бергамуте, мечеть, бак. лав., х.-з, маг., 2 вод. мел.351497223203Лесной промысел, скотоводство и част. земледелие
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