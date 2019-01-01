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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1347. Бурангулова (Азнаева), деревня бывшая государственная, при речке Баргамуте, дворов 79, жителей 313, мечеть, школа
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
667411Азнаеводеревня53°24'00"56°22'00"N-40-089
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Находки
Где упоминается данное место
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
80631430116д Азнаеводеревня
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2644Бурангулова (Азнаева), деревня.при рч. Баргамуте.403575189201Б. — Мечеть 1. Училище. Мельниц водяных 2. Пчеловодство, делание колес, ободьев, саней.
2645Бурангулова, деревня.при рч. Баргамуте.4035328867Б. — Мельниц водяных 3. Пчеловодство, лесной промысел.
Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
7Бурагулова (Азнаева), д. при р. Бергамуте, мечеть, бак. лав., х.-з, маг., 2 вод. мел.351497223203Лесной промысел, скотоводство и част. земледелие